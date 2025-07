Luftbrücke für Gaza: "Die Flugzeuge sind in der Luft"

Es sei nur ein "kleiner Beitrag", so Bundeskanzler Friedrich Merz , aber dennoch ein "wichtiges Signal" für die Region. Zwei Bundeswehrtransportflugzeuge vom Typ A400 M, seien derzeit bereit auf dem Weg, um dort von einem Stützpunkt der jordanischen Luftwaffe sogenannte "Airdrops", also der Abwurf von Hilfsgütern über dem Gazastreifen , zu organisieren. Friedrich Merz verband das deutsche Engagement mit einem klaren Appell sowohl an die israelische Regierung, wie an die Führung der Hamas.