Ärzte ohne Grenzen zu Gaza-Hilfe: "Es braucht nur ein Go Israels"

Im Morgengrauen des 7. Oktober dringen hunderte Kämpfer der islamistischen Terrororganisation Hamas und verbündeter islamistischer Gruppen vom Gazastreifen aus in den Süden Israels ein und verüben Gräueltaten überwiegend an Zivilisten, darunter an vielen Frauen und Kindern. Nach israelischen Angaben werden 1.210 Menschen getötet. Mehr als 251 Menschen werden als Geiseln genommen. Heute - im Sommer 2025 - sind noch etwa 50 Geiseln in der Hand der Hamas - 27 von ihnen sollen tot sein.Die blutige Attacke ist der Auslöser für den Gaza-Krieg . Seither kämpft Israels Militär gegen die Hamas. Der Krieg hat dort verheerende Zerstörungen verursacht, nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde sollen bisher etwa 56.000 Menschen getötet worden sein. Mehr als 800 israelische Soldaten kamen bei den Kämpfen ums Leben.Die Angaben zu Toten und Verletztenlassensich nicht unabhängig überprüfen.(Quelle: dpa/AFP - Stand: Juli 2025)