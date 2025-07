Merz zu Gaza: Regierung errichtet Luftbrücke wegen Hungersnot

Wadephul: "Wollen nichts unversucht lassen"

Die Bundeswehr habe in der Vergangenheit schon einmal Hilfsgüter über Gaza abgeworfen, erklärte Außenminister Johann Wadephul im ZDF. Das sei "keine ganz einfache Operation, auch keine ungefährliche", so Wadephul, "aber wir sind der Auffassung, es muss jetzt einfach alles getan werden, um den Menschen zu helfen".

Die Menschen in Gaza hungern, zugleich betont Israel das Recht, dort weiter Angriffe auszuführen. Wie positionieren sich Frankreich, Österreich und die Türkei in dem Konflikt?

Die Hauptmaßnahme gegen die humanitäre Notlage im Gazastreifen sei, dass die zahlreichen Lkw mit Versorgungsgütern, die an der Grenze zu Gaza bereitstünden, hereingelassen werden. "Deswegen haben wir in zahlreichen Gesprächen mit der israelischen Regierung jetzt endlich auch durchgesetzt, dass Sicherheitskorridore geschaffen werden", sagte Wadephul.

Mehrmals täglich habe er in den letzten Tagen mit seinem israelischen Kollegen Gideon Saar telefoniert. Saar habe sich in der israelischen Regierung stark für diese Sicherheitskorridore eingesetzt, "dafür bin ich sehr dankbar", berichtete Wadephul.

Nach heftiger Kritik lässt Israel Hilfslieferungen nach Gaza. Man könne nur hoffen, dass sie so schnell wie möglich verteilt werden, so Martin Frick vom UN-Welternährungsprogramm.

Hamas stellt laut Außenminister "utopische Forderungen"

Früher kamen täglich mehr als 500 Hilfslaster nach Gaza. Was jetzt passiere, sei unzureichend, so Dr. Joanne Perry von Ärzte ohne Grenzen. Sie arbeitet in einem Krankenhaus in Nord-Gaza.

28.07.2025 | 3:27 min