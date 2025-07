WFP-Chef: "Der gesamte Gazastreifen hungert"

Nach heftiger Kritik lässt Israel Hilfslieferungen nach Gaza. Man könne nur hoffen, dass sie so schnell wie möglich verteilt werden, so Martin Frick vom UN-Welternährungsprogramm.

Nach einer monatelangen faktischen Blockade lässt Israel wieder größere Hilfslieferungen in den Gazastreifen zu. Doch laut Martin Frick vom UN-Welternährungsprogramm Deutschland (WFP) ist der Nachholbedarf gewaltig. Im Interview mit ZDFheute Live schildert er, wie kritisch die Lage ist - und wie Helfer selbst in Lebensgefahr geraten.

... zur aktuellen Hungersnot im Gazastreifen

Es fehlt an Hilfsgütern: Laut Welternährungsprogramm leiden 470.000 Menschen in Gaza unter extremem Hunger. Hilfsorganisationen berichten von einer verzweifelten humanitären Lage.

... über die benötigte Menge an Hilfsgütern

In der vergangenen Woche seien 350 Lastwagen in den Gazastreifen gefahren worden - das reiche aber bei weitem nicht aus, so Frick. Um für die 2,1 Millionen Menschen eine Verbesserung zu erreichen, müsse deutlich mehr passieren: "Wir würden als absolutes Minimum 100 Lastwagen pro Tag sehen – und das andauernd, ohne Unterbrechung, ohne bürokratische Hürden und vor allem ohne Gewalt an den Verteilstellen." Erst damit könne sich die Lage langsam beruhigen, so der WFP-Direktor.