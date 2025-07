Gaza-Hilfslieferungen: Was bringt eine Luftbrücke?

Das reiche jedoch nicht, erklärte beispielsweise Ciarán Donnelly vom International Rescue Committee (IRC) im US-Sender "Bloomberg TV". Die Situation für die Menschen in Gaza werde von Tag zu Tag schlechter. Die Diskussion um Luftabwürfe bezeichnet Donniciar dabei als "Ablenkung": "Das wird niemals die Menschen erreichen, die wir erreichen müssen", so der Experte. Über die Luft sei weder die Menge noch die Qualität der Hilfe ausreichend.

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Hilfsorganisationen: Abwürfe sind ineffizient und gefährlich

Zu wenig Flugzeuge, um alle zu versorgen

Es fehlt an Hilfsgütern: Laut Welternährungsprogramm leiden 470.000 Menschen in Gaza unter extremem Hunger. Hilfsorganisationen berichten von einer verzweifelten humanitären Lage.

Hilfsorganisationen fordern Zugang über Land

Beim UNRWA in Jordanien und Ägypten warten Lazzani zufolge eine Menge an Hilfsgütern, die in 6.000 Lastwagen füllen würde. Mit Blick auf Israel fordert er: "Heben Sie die Belagerung auf, öffnen Sie die Tore und garantieren Sie sichere Bewegungen und würdigen Zugang für Menschen in Not."