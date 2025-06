Iron Dome, Arrow und Co: So arbeitet Israels Luftverteidigung

Nach dem Beginn des israelischen Großangriffs auf Irans Atomanlagen schlägt die Islamische Republik nach israelischen Angaben mit Drohnen zurück. In den vergangenen Stunden wurden mehr als 100 Drohnen in Richtung Israel geschickt. Sie seien aber allesamt von der israelischen Luftwaffe mit Unterstützung von USA, Katar und Saudi-Arabien abgeschossen worden, berichtet ZDF-Korrespondent Thomas Reichert aus Tel Aviv.

Israel hatte in der Nacht mit etwa 200 Kampfflugzeugen mehr als 100 Ziele im Iran angegriffen, darunter die iranischen Atomanlagen. Dabei seien 330 verschiedene Munitionsarten eingesetzt worden.

Seit Jahren Schutz durch Flugabwehrsystem

Die ZDF-Korrespondenten Thomas Reichart und Phoebe Gaa in Tel Aviv und Istanbul zu den Angriffen.

Wie funktionieren die Systeme?

Grundsätzlich funktionieren die verschiedenen Systeme ähnlich: Ein Radar erfasst die angreifende Rakete. Sofort berechnet eine Software, wo sie niedergehen würde. Dann wird entschieden: Wird die Rakete abgefangen oder lässt man sie einschlagen? Jan Busse, Nahostexperte von der Universität der Bundeswehr in München, erklärt, das sei auch eine ökonomische Entscheidung:

Jan Busse, Universität der Bundeswehr in München

Teilweise nimmt Israel auch bewusst den Einschlag von Raketen in Kauf, wenn keine größeren Schäden zu erwarten sind.

Was genau macht der Iron Dome?

Mit dieser "Eisernen Kuppel" schützt sich Israel seit 2011 gegen Raketenangriffe. Die Iron-Dome-Abwehreinheiten haben die Aufgabe, Raketen und Mörsergranaten mit einer Reichweite von bis zu 70 Kilometern abzufangen. "Wichtigster Einsatzbereich des Systems ist die Abwehr von Raketen der Hamas, mit denen Israel aus dem Gaza-Streifen beschossen wird", so Busse. Nach Angaben des israelischen Rüstungsunternehmens Rafael, das an der Entwicklung beteiligt ist, hat das System eine Erfolgsquote von rund 90 Prozent.

Jede Iron-Dome-Einheit hat drei Hauptbestandteile: ein Radarsystem, einen Computer, der die Flugbahn der eintreffenden Rakete berechnet, und eine Abschussvorrichtung, die eine Abfangrakete abfeuert. Jede Iron-Dome-Einheit verfügt über bis zu 20 solcher Abschussvorrichtungen. Die Einheiten sind mobil, können also relativ schnell dorthin verlegt werden, wo sie gerade benötigt werden.

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Trump habe für heute den Nationalen Sicherheitsrat einberufen. Zudem habe er erklärt, "dass die USA bereit sind sich selbst und auch Israel zu verteidigen", so David Sauer, ZDF-Korrespondent in Washington.

Was sind Arrow- und David's-Sling-Systeme?

Israel hat den Iran angegriffen. Wie die aktuelle Lage ist und was bisher bekannt ist, darüber berichten die ZDF-Korrespondenten Thomas Reichart und Phoebe Gaa.

Was kosten die Abfanggeschosse?

Die Kosten eines einzelnen Iron-Dome-Abfanggeschosses belaufen sich laut der in Washington ansässigen Denkfabrik Center for Strategic and International Studies zufolge auf 40.000 bis 50.000 US-Dollar. Wesentlich teurer ist das Arrow-System: Eine einzige Arrow-Rakete kostet nach Schätzungen des Nahostexperten Busse bis zu zwei Millionen US-Dollar.