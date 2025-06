Wadephul stellt sich an Seite Israels

Fliegt doch nicht nach Israel: Außenminister Wadephul Quelle: dpa / hannes p albert

Als ob sie etwas geahnt hätten, warnten gestern in Rom der deutsche und der italienische Außenminister vor der Gefahr durch den Iran. Johann Wadephul (CDU) war gerade erst zu einem bilateralen Gespräch mit seinem italienischen Amtskollegen in Rom.

Inzwischen ist Wadephul in Kairo. Von dort aus wollte er heute eigentlich nach Beirut, die Hauptstadt des Libanon. Danach waren Reisen nach Syrien, Jordanien und am Sonntag nach Israel geplant.

Soweit der Plan. Alle direkten Nachbarstaaten Israels besuchen, Gespräche führen, Optionen für eine Zukunft in der Region ausloten, für eine Zwei-Staaten-Lösung.

Der Konflikt zwischen Israel und Iran ist eskaliert – das könnte Folgen für die gesamte Region haben und auch für die geplanten Atomverhandlungen zwischen Iran und den USA. 13.06.2025 | 1:42 min

Wer wen wann informiert hat

Doch in der Nacht informiert Israels Außenminister Gideon Saar, der vor einer Woche erst in Berlin war, seinen deutschen Amtskollegen - kurz nach Beginn des Angriffs auf den Iran. Wadephul habe dann den Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) informiert, bevor dieser wiederum vom israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu informiert wurde.

Es folgte eine Sitzung des Sicherheitskabinetts, am Vormittag tagte der Krisenstab des Auswärtigen Amtes. Wie geht es weiter mit deutschen Staatsbürgern in Israel? Werden sie evakuiert? Wadephul tritt am Morgen in Kairo vor die Presse und bittet um Geduld, was diese Fragen angeht.

Kanzler Merz bekräftigt Israels Recht auf Verteidigung, berichtet ZDF-Korrespondent Bernd Benthin über die ersten Reaktionen auf den Angriff im Iran. 13.06.2025 | 0:44 min

Wadephul betont Selbstverteidigungsrecht Israels

Ansonsten stellt sich Wadephul hinter Israel, das jedes Recht habe, sich zu verteidigen. Iran lege es darauf an, den Staat Israel zu vernichten und dürfe auf keinen Fall in den Besitz von Atomwaffen kommen.

Die Bundesregierung werde Israel in seinem Recht auf Selbstverteidigung weiter "solidarisch begleiten", sagt er. Dabei werde aber auch mit Israel darüber gesprochen, "in welchem völkerrechtlichen Rahmen es sich bewegt".

Erstaunlicherweise kritisiert Wadephul zuerst den Angriff des Iran, nicht den Angriff Israels auf den Iran.

Welches Ausmaß der Angriff hat und welche Folgen zu erwarten sind, berichtet ZDF-Korrespondentin Phoebe Gaa. 13.06.2025 | 2:30 min

Keine Weiterreise nach Israel

Was diese Eskalation nun für eine Zweistaatenlieferung bedeute, für weitere Waffenlieferungen Deutschlands an Israel - dazu will Wadephul nichts sagen. Alles zu früh. Alles zu volatil.

Da der Luftraum über Israel und Jordanien derzeit gesperrt ist, die eigentlich geplanten Ziele nicht erreichbar sind, wird am Mittag umdisponiert. Wadephul reist nicht wie geplant am Sonntag nach Israel, es bleiben ausführliche Gespräche mit dem ägyptischen Außenminister Badr Abdel- Atti. Er und Wadephul kennen sich seit über zehn Jahren, bezeichnen sich als Freunde.

Und so loben sie auch in der gemeinsamen Presskonferenz die so guten deutsch- ägyptischen Beziehungen im Bereich Wirtschaft und Energie. Aber spätestens beim Thema Israel und Iran zeigen sich die Unterschiede.

Beim Besuch seines israelischen Kollegen mahnte Außenminister Wadephul mehr humanitäre Hilfe für Gaza an und verurteilte den Siedlungsbau im Westjordanland als völkerrechtswidrig. 05.06.2025 | 2:34 min

Ägypten kritisiert Israel heftig

Während Wadephul auch hier das israelische Vorgehen verteidigt, die deutsche Position auch mit der historischen Verantwortung Deutschlands verteidigt, kritisiert der ägyptische Außenminister das Vorgehen Israels heftig - sowohl in Gaza, als auch jetzt beim Iran.

Gewalt sei keine Lösung und als Freund Israels dürfe man auch beraten, und sagen, dass das Vorgehen Israels nicht die Sicherheit des Landes schaffe. Nur wenn die Palästinenser eine Perspektive hätten, nur wenn es eine Aussicht auf eine Zwei-Staaten-Lösung gebe, etwa mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt, sei Frieden in der Region überhaupt möglich. Dem stimmte der deutsche Außenminister übrigens auch zu.

Nach dem israelischen Angriff hat Bundeskanzler Merz das Sicherheitskabinett zusammengerufen. ZDF-Reporter Bernd Benthin berichtet aus Berlin. 13.06.2025 | 1:06 min

Was kann Diplomatie ausrichten?

Es bleiben viele offene Fragen. Während der Pressekonferenz überschlagen sich die Meldungen, Israel greift den Iran weiter an. Am Samstag soll ein Gegenschlag des Iran erfolgen. Die Lage eskaliert immer weiter.

Und so bleibt die Frage, ob Diplomatie in diesen Tagen überhaupt noch etwas ausrichten kann. Der deutsche Außenminister meint ja, will es weiter versuchen. Statt nach Beirut und Damaskus geht es nun am Abend weiter nach Saudi-Arabien.