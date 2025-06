Merz: Israel macht in Iran "Drecksarbeit für uns alle"

Das Interview mit Friedrich Merz in voller Länge im Video

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) macht am Rande des G7-Gipfels deutlich, dass Israel aus seiner Sicht derzeit "die Drecksarbeit" für den ganzen Westen mache. Im Interview mit ZDFheute live sagt er über ...

... die Eskalation im Nahen Osten und Israels Vorgehen:

Er sei dankbar für das israelische Vorgehen gegen Iran. "Das ist die Drecksarbeit, die Israel macht für uns alle", so Merz. Deutschland sei von dem Regime auch betroffen.

Die Führung in Teheran habe "Tod und Zerstörung über die Welt gebracht, mit Anschlägen, mit Mord und Totschlag, mit Hisbollah, mit Hamas", sagte der Kanzler. Der Angriff der radikalislamische Hamas am 7. Oktober 2023 auf Israel "wäre ohne das Regime in Teheran niemals möglich gewesen", führt Merz aus.