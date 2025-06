Achterbahn in Alberta: G7-Gipfel jetzt ohne Trump

Wie so oft passt die Kulisse eines G7-Gipfels nicht zu seinen Inhalten. Mitten in den Atem beraubend schönen Canadian Rocky Mountains sollte es darum gehen, Lösungen für verheerende Kriege zu finden, Anschub für eine schwächelnde Weltwirtschaft und um das positive Signal, die G7 , der Zusammenschluss der reichsten demokratischen Industrienationen gehen die Probleme geschlossen an.

Gipfel drohte zu Beginn aus dem Ruder zu laufen

Im Hintergrund aber wurden die Kanadier sehr nervös. Ihr mühevoll vorbereiteter Gipfel drohte schon gleich zu Beginn aus dem Ruder zu laufen. Alle erinnerten sich mit Schaudern an das letzte G7-Treffen in Kanada 2018, als Trump auf dem Rückweg seine Einwilligung zur Abschlusserklärung zurückzog.

Kurzer Austausch zwischen Trump und Merz

Deutsche Regierungskreise hatten sich gestern noch sehr optimistisch gezeigt. Trump merke in der aktuellen Situation, mit all den internationalen Konflikten, der lahmenden Wirtschaft, und dem Widerstand, der langsam in den USA gegen ihn anwächst, dass er Verbündete brauche. Er hatte zur erkennbaren Freude im Kanzleramt ein sehr frühes Treffen mit Friedrich Merz angefragt.

Dieses "pull-away", also ein kurzer Austausch zwischen Tür und Angel, fand am Montag zwar später statt als geplant, aber, so der Regierungssprecher, "in positiver, offener Stimmung" und mit "Interesse füreinander".