Nuklearforscher: Irans "Atomwaffenbestrebungen sind Geschichte"

Ein ZDF-Spezial ordnet die Situation in Iran ein, darin unter anderem ein Interview mit dem Nuklearexperten Steinhauser.

Schon in der Nacht zum Sonntag sagte US-Präsident Donald Trump , die wichtigsten Nuklearanlagen des Iran seien "vollständig und total zerstört" worden . Aktuell wertet das US-amerikanische Militär die Schäden aus, die der erste Einsatz bunkerbrechender Bomben hinterlassen hat. Das Ausmaß der Schäden ist bislang nicht genau bekannt.

Doch sollte Trump Recht haben, wäre das Hauptziel des israelischen Angriffs auf den Iran erreicht: Die Islamische Republik an der Entwicklung von Atomwaffen zu hindern.

Die Satellitenbilder, die bisher zur Verfügung stünden, wiesen eindeutig darauf hin, dass es sich um "sehr exakte Treffer" bei der Anlage in Fordo handle, so Steinhauser.

Die Uran-Anreicherungsanlage in Fordo vor und nach dem US-Luftangriff.

Genau diese Anlage ist entscheidend. Denn in Fordo waren zuletzt nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) Hunderte Zentrifugen aktiv, mit denen beinahe waffentaugliches Uran mit einem Reinheitsgrad von bis zu 60 Prozent hergestellt werden kann.

Experte schließt Wiederaufbau des Atom-Programms aus

Die USA hatten in der Nacht insgesamt 14 bunkerbrechende Bomben gegen den Iran eingesetzt. Die meisten davon wurden auf die besonders tief gelegene Anlage Fordo abgeworfen. Doch auch an anderer Stelle sei die Zerstörung erheblich.

In Natans sei die Anlage bereits durch die israelischen Angriffe "schwerst beschädigt, wenn nicht sogar zerstört worden sein", so Steinhauser. Die oberirdische Uranprozessierungsanlage in Isfahan sei "dem Erdboden gleichgemacht".