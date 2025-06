US-Angriff in Iran: Wadephul räumt Fehleinschätzung ein

Wadephul hatte am Freitag mit Irans Außenminister in Wien verhandelt. Kurz zuvor hatte Kanzler Friedrich Merz (CDU) den Ton in der Debatte verschärft. Im ZDF sprach Merz davon, Israel verrichte in Iran die "Drecksarbeit für uns alle". Für die Wortwahl war Merz heftig kritisiert worden, auch aus der eigenen Koalition heraus.