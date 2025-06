Nach Angriffen auf Iran: USA haben noch "Optionen zur Eskalation"

Dass das US-Militär in den Krieg zwischen Israel und Iran eingreift, wurde von vielen erwartet. Dennoch: Nachdem US-Präsident Donald Trump angekündigt hatte, innerhalb von zwei Wochen über mögliche Militäroperationen in Nahost zu entscheiden, kam der zeitnahe und umfangreiche Angriff nun überraschend. Gleich drei wichtige Nuklearanlagen in Iran - Fordo, Natans und Isfahan - waren das Ziel.