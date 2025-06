Iran: Was man zu Bunkerbrechern und Atomanlage Fordo wissen muss

Sollte sich die US-Regierung dazu entschließen, Israel bei seinen Angriffen auf den Iran direkter als bislang zu unterstützen, könnte sie sogenannte Bunkerbrecher liefern. Experten gehen davon aus, dass diese Spezialbomben in der Lage sind, die tief in einen Berg gebaute Uran-Anreicherungsanlage Fordo erheblich zu beschädigen. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Was ist ein Bunkerbrecher?

Die Bombe ist mit einem konventionellen Sprengkopf bestückt. Man geht davon aus, dass sie sich bis zu 61 Meter tief unter die Erdoberfläche bohren kann, bevor sie detoniert. Es können auch mehrere Bomben hintereinander abgeworfen werden, wobei die nachfolgenden Bomben sich in den Krater der vorherigen bohren und so mit jeder Explosion tiefer und tiefer vordringen.

Wie wichtig ist Fordo für Iran und Israel?

Fordo ist nach Natans die zweite Anlage des Irans zur Anreicherung von Nuklearmaterial. Nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) stellt der Iran in Fordo hochangereichertes Uran her.

Fordo ist kleiner als Natans und wurde in die Seite eines Berges in der Nähe der Stadt Gom, etwa 95 Kilometer südwestlich von Teheran, gegraben. Der Bau begann vermutlich um 2006. Drei Jahre später ging Fordo erstmals in Betrieb - im selben Jahr, in dem Teheran die Existenz der Anlage öffentlich bestätigte.