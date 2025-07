SPD: "Anerkennung eines palästinensischen Staates kein Tabu"

Heute reist Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) in schwieriger Mission nach Israel. Mit in der Delegation ist Siemtje Möller, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD . Schon vorab macht sie klar, dass die Anerkennung eines palästinensischen Staates "nicht zwingend am Ende" einer verhandelten Zweisstaatenlösung stehen müsse.