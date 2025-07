Offener Brief: Prominente drängen Merz zu Waffenstopp an Israel

Im Gazastreifen hungerten und stürben Kinder, die nicht Teil des Krieges seien und doch dessen Last trügen, heißt es in dem offenen Brief. "Mehr als 17.000 wurden bereits getötet. Hunderttausende sind verletzt, traumatisiert, vertrieben, hungern." Die Unterzeichnenden würdigen, dass Merz in den vergangenen Tagen mit Kritik an der israelischen Regierung Stellung bezogen habe.