Hamas-Geiseln: Neue Aufnahmen sorgen in Israel für Entsetzen

Das Video einer ausgehungerten Geisel in einem Tunnel im Gazastreifen sorgt in Israel für Entsetzen: Die Familie des 24-jährigen Evjatar David, der seit fast 22 Monaten im Gazastreifen festgehalten wird, warf der radikal-islamischen Terrororganisation Hamas am Samstag vor, den jungen Mann zu Propagandazwecken auszuhungern. Die Familie erklärte: