Hungersnot in Gaza: Warum sie noch nicht ausgerufen ist

Ärzte und Hilfsorganisationen sprechen von unermesslichem Leid und großer Not in Gaza : Zigtausende Menschen sind extrem unterernährt und verhungern. Trotz des seit Wochen andauernden Mangels an Lebensmitteln in der Region spricht die UN und sprechen Politiker davon, dass die Region unmittelbar vor einer Hungersnot stünde. Warum wird in Gaza nicht von einer Hungersnot gesprochen?