Trump lässt Iran-Kurs im Unklaren

Trump zu möglichem Iran-Angriff : "Ich könnte es tun, ich könnte es nicht tun"

18.06.2025 | 17:46 |

Greifen die USA militärisch in den Krieg zwischen Israel und dem Iran ein? US-Präsident Trump lässt sich nicht in die Karten schauen. "Niemand weiß, was ich tun werde", sagte er.