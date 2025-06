Irans Atomanlagen: Droht jetzt nukleare Gefahr?

Die USA haben durch einen Angriff auf Irans Atomanlagen in den Krieg zwischen Israel und Iran eingegriffen. Trump und sein Stab verfolgten die Geschehnisse von Washington aus.

Nach gezielten US-Angriffen auf iranische Atomanlagen stellt sich eine alte Frage mit neuer Dringlichkeit: Wie groß ist das Risiko für Mensch und Umwelt, wenn nukleare Infrastruktur bombardiert wird? Während manche an Katastrophen wie Fukushima oder Tschernobyl denken, geben Fachleute Entwarnung - zumindest, was die unmittelbare Strahlengefahr betrifft.

Keine Reaktoren, keine Kernschmelze

Die angegriffenen Anlagen wie Fordo oder Natans sind keine Atomkraftwerke, sondern sogenannte Anreicherungsanlagen. Hier wird Uran durch Zentrifugen so aufbereitet, dass es - bei ausreichender Anreicherung - potenziell waffenfähig wäre.

Eine Explosion oder Kernschmelze, wie sie bei Tschernobyl 1986 oder Fukushima 2011 geschahen, ist in solchen Anlagen physikalisch nicht möglich. Es gibt dort keine Kettenreaktion, keine Spaltprodukte, keine kritische Masse.

Der Wiener Nuklearforscher Georg Steinhauser erklärt: "Selbst wenn Zentrifugen beim Angriff liefen und mit Uran bestückt waren - die Mengen wären gering, und Uran ist aufgrund seiner extrem langen Halbwertszeit fast nicht radioaktiv." Uran strahlt vor allem Alpha-Partikel ab. Diese sind für den Menschen nur gefährlich, wenn sie eingeatmet oder verschluckt werden - etwa in Form von Uranstaub.

Lokale Gefahr, aber kein "radioaktiven Wolke"

Auch das Szenario einer "radioaktiven Wolke", die über Ländergrenzen hinwegzieht, wie in der Ukraine 1986, halten Experten für ausgeschlossen. "Das wäre maximal eine lokale Belastung mit Schwermetallen", sagt Steinhauser. Anlagen wie Fordo liegen zudem tief im Fels vergraben - ein Schutz sowohl gegen Angriffe als auch gegen das Austreten von Material in die Atmosphäre.

Was bleibt, ist die chemische Gefahr. In Urananreicherungsanlagen wird mit hochreaktivem Uranhexafluorid (UF₆) gearbeitet. Sollte es durch eine Explosion freigesetzt werden, kann es mit Luftfeuchtigkeit zu Flusssäure reagieren - ein Risiko für Einsatzkräfte vor Ort, aber kein globales Problem.

Sind die Angriffe das Ende des iranischen Atomprogramms?

Georg Steinhauser, Professor für Radioökologie an der TU Wien

Dazu gehört nicht nur der technische Umbau des Materials in waffenfähiges Material, sondern auch eine zuverlässige Sprengkopftechnologie. Eine improvisierte Bombe aus 60 Prozent-Material wäre "zu klobig für iranische Raketen", sagt Steinhauser - und fügt hinzu: "Noch nie hat jemand versucht, mit dieser Qualität eine Bombe zu bauen."

Haben die Bomben die Anlagen überhaupt getroffen?

Jan Busse, Politikwissenschaftler an der Universität der Bundeswehr München, verweist auf ein mögliches Szenario, das die Bewertung weiter kompliziert: "Es könnte sein, dass der Iran seine empfindlichsten Technologien nach den ersten israelischen Sabotageakten bereits verlagert hat - in noch geschütztere Anlagen, die wir nicht kennen." Die Kontrolle der Internationale Atomenergie-Organisation (IAEA) ist seit Jahren erschwert, was eine verlässliche Beurteilung schwierig mache.