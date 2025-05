"Die Leute finden die Grünen total doof" - Doku über Partei-Krise

Noch vor wenigen Jahren lagen die Grünen in Umfragen bei bis zu 28 Prozent. Heute, nur eine Bundestagswahl später, liegt die Partei bei 11,6 Prozent und muss als Sündenbock für ein politisches System herhalten, das immer mehr Deutsche ablehnen.Was steht hinter dem Absturz der Partei? Was ist geblieben von den Zielen der Gründer-Generation, die das Land verändern wollte? Diesen Fragen geht die ZDF frontal -Dokuserie "Die Grünen - Aufstieg und Krise einer deutschen Partei" nach - ab jetzt in Web und App des ZDF.