Baerbock fordert mehr Patrouillen in der Ostsee

"In stürmischen Zeiten muss man sich in den Wind stellen, das bedeutet, auch immer wieder Gegenwind zu spüren", sagte Baerbock. In Krisenzeiten brauche es den Mut, für die eigenen Interessen und Werte einzustehen - das gelinge am besten mit Partnern. Die Grünen-Politikerin hatte in ihrer Amtszeit feministische Werte und Klimaschutz in den Mittelpunkt gestellt. Ihr Nachfolger Johann Wadephul (CDU) kündigte an, die feministische Außenpolitik nicht fortzusetzen.