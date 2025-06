Bundestag setzt Familiennachzug für bestimmte Flüchtlinge aus

Bestimmte Geflüchtete dürfen schon bald keine engen Angehörigen wie Ehepartner, Eltern oder Kinder mehr nach Deutschland nachholen. Der Bundestag hat am Freitag die Aussetzung des Familiennachzugs für Menschen mit sogenanntem subsidiären Schutzstatus beschlossen. Betroffen sind etwa 380.000 Migranten in Deutschland.

Der Stopp soll ab Inkrafttreten zunächst für zwei Jahre gelten. Ausnahmen sind nur in Härtefällen vorgesehen. Unter den "subsidiären Schutz" fallen häufig Bürgerkriegsflüchtlinge, viele davon aus Syrien.

Innenminister Dobrindt wirbt für Gesetz

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt CSU ) hatte zuvor im Bundestag für die Aussetzung des Familiennachzugs geworben. In der Plenardebatte sagte Dobrindt:

Dobrindt: Belastbarkeit der Systeme hat Grenzen

Das Gesetz ziele außerdem darauf ab, ein "Geschäftsmodell krimineller Banden" zu zerschlagen. Dieses Modell laute: "Es muss nur einer es nach Deutschland schaffen, dann kann die ganze Familie nachziehen", sagte Dobrindt. "Auf dieser Logik basieren kriminelle Geschäftsmodelle von Verbrechern, Schleppern, Banden. Dagegen treten wir heute an."

Erregte Zwischenrufe der Opposition

Dobrindts Rede im Plenum wurde von teils erregten Zwischenrufen der Opposition begleitet. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner erteilte dem Linken-Abgeordneten Luigi Pantisano einen Ordnungsruf, weil dieser den Innenminister in Zwischenrufen der "Lüge" bezichtigt hatte. Die fluchtpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Clara Bünger, sagte, die Koalition betreibe eine "menschenfeindliche Abschreckungspolitik".

Innenminister Dobrindt will, dass die Bundesregierung künftig allein entscheiden kann, was ein sicheres Herkunftsland ist. Was er mit dieser Reform bezweckt, berichtet Diana Zimmermann.

04.06.2025 | 1:26 min