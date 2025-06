Staatsangehörigkeitsrecht: "Turbo-Einbürgerung" kaum relevant

Man wolle "Pull-Faktoren" beseitigen und illegale Migration reduzieren, so Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) vergangene Woche bei der Vorstellung der geplanten Änderungen in der Migrationspolitik. Die Bundesregierung will die erst seit vergangenem Jahr bestehende Möglichkeit der Einbürgerung nach nur drei Jahren Aufenthalt in Deutschland wieder abschaffen.