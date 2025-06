Migration: Bund will sichere Herkunftsstaaten alleine bestimmen

Die neue Bundesregierung will die eigenen Befugnisse in der Migrationspolitik ausbauen und bei der Entscheidung, welche Staaten als sichere Herkunftsländer gelten, unabhänig von den Bundesländern entscheiden. (Symbolfoto)

Die Bundesregierung hat die nächsten Verschärfungen in der Migrationspolitik auf den Weg gebracht. Für schnellere Asylverfahren und leichtere Abschiebungen will sie künftig ohne Zustimmung der Bundesländer sogenannte sichere Herkunftsstaaten bestimmen können.

Einen entsprechenden Gesetzentwurf von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) beschloss das Bundeskabinett am Mittwoch. Der Entwurf muss noch durch Bundestag und Bundesrat.

Koalition will mehr sichere Herkunftsländer

Um die Migration in der Europäischen Union zu begrenzen, hat die Kommission eine Liste sogenannter „sicherer Herkunftsländer“ vorgeschlagen. Alle sind EU-Beitrittskandidaten.

Schutz im Einzelfall trotzdem möglich

Staaten können als sichere Herkunftsstaaten eingestuft werden, wenn Menschen dort weder Verfolgung noch Gewalt drohen. In Einzelfällen ist es aber trotzdem möglich, Schutz zu gewähren, wenn Betroffene nachweisen, dass ihnen im Herkunftsland Verfolgung oder Schaden drohen.

In der Vergangenheit war die Einstufung von Ländern mitunter am Bundesrat gescheitert. Im Dezember 2023 wurden aber Georgien und die Republik Moldau in die Liste aufgenommen. Darauf stehen auch Ghana und der Senegal sowie die Westbalkanstaaten.