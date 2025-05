Die Bezahlkarte funktioniert wie eine Guthabenkarte. Sie ermöglicht elektronische Bezahlung in Geschäften und bei zahlreichen Online-Dienstleistern. Im Gegensatz zu einer üblichen Girokarte soll sie Überweisungen ins Ausland technisch ausschließen. Die Bezahlkarte erhalten Menschen, die einen noch nicht entschiedenen Antrag auf Asyl gestellt haben bzw. geduldet sind. Ende 2022 traf das auf insgesamt 486.000 Menschen in Deutschland zu. Monatlich stehen in der Regel 50 Euro Bargeld zur Verfügung. Die Bezahlkarte wurde am 6. November 2023 von der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossen.