Für viele Syrer, die mit Schutzstatus in Deutschland leben, soll das Recht auf Familiennachzug wegfallen. Kehren Betroffene in ihre Heimat zurück, wenn sie ihre Familie nicht nachholen dürfen?

Er hat Angst, dass wir uns nie wieder sehen. Er sagt, ich will mit dir Fahrradfahren oder Fußballspielen. Aber was kann ich ihm sagen?

Warten auf Termin in deutscher Botschaft

Seit dem Start der neuen Bundesregierung ist er am Boden zerstört. Schwarz-Rot plant die Aussetzung des Familiennachzugs, an diesem Mittwoch befasst sich das Kabinett mit dem Thema. In den nächsten zwei Jahren sollen Geflüchtete mit subsidiärem Schutz keine Angehörigen mehr nach Deutschland holen dürfen. Insgesamt gibt es in Deutschland knapp 400.000 Menschen mit diesem Schutzstatus, viele von ihnen kommen aus Syrien.

Mohamad Rafaat Haitalanis Familie wartet seit Februar 2023 auf einen Termin in einer deutschen Botschaft. Sie sind auf der Warteliste. "Wegen der hohen Nachfrage kann dies mehrere Monate dauern", so die Antwort aus der Auslandsvertretung im benachbarten Irak. Seitdem ist nichts passiert.

Die Union hat in vielen Bereichen die sogenannte Migrationswende auf Papier durchgesetzt, aber die SPD hat auf den letzten Metern einiges rausgeholt, so Migrationsexpertin Victoria Rietig.

Gewalt und Instabilität in Syrien

Seine Frau, gelernte Apothekerin, hat bereits ihre Zeugnisse nach Deutschland geschickt und in Syrien Deutschkurse absolviert. Und jetzt? Ratlosigkeit. Verzweiflung. Während in Syrien weiter Unsicherheit, Gewalt und Instabilität herrschen

Protest von Hilfsorganisationen

Organisationen wie Save the Children, Pro Asyl oder Terre des Hommes protestieren, ihr Appell: Familien gehören zusammen, überall. "Da sind Kinder und Jugendliche, die auf ihre Eltern warten, da sind Eltern, die immer noch zittern und bangen um ihre Kinder, die in Kriegsgebieten sind", sagt Teresa Wilmes von Terre des Hommes. Das stehe in keinem Verhältnis zu dieser Maßnahme, "die am Ende eine sehr, sehr kleine Auswirkung haben wird in den Zahlen".