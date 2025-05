Migrationsdebatte bei "Lanz": Ist Schengen gescheitert?

Die deutsche Außengrenze ist woanders

Das Schengen-Abkommen wurde 1995 eingeführt und erlaubt den freien Personenverkehr zwischen teilnehmenden europäischen Ländern - ohne Passkontrollen an den Binnengrenzen. Für Jan Solwyn stehen Deutschland und Europa jetzt an einem Scheidepunkt.

Jan Solwyn: Brauchen Entscheidung zu Schengen

Thomas de Maizière: Schengen komplett aufzugeben, wäre verheerend

Janine Wissler beklagt "Scheindebatte"

Für Janine Wissler Die Linke ) war die öffentliche Debatte über Migration in Deutschland und die verstärkten Kontrollen an den deutschen Außengrenzen größtenteils eine "Scheindebatte".

Die angekündigten verschärften Grenzkontrollen an deutschen Grenzen gelten seit einer Woche. Doch was bringen sie, außer Stau für Pendler und Einbußen für den Handel im Grenzgebiet?

Janine Wissler: Immer mehr Menschen werden flüchten

Der ehemalige Bundesinnenminister konfrontierte die Linken Politikerin mit einem Leitantrag der Linkspartei auf dem vergangenen Parteitag in Chemnitz. "In Ihrem Leitantrag in Chemnitz schreiben Sie sogar: Wir sind gegen Abschiebungen."

Uneinigkeit bei Abschiebungen

Wissler: "Ich halte es für besser, wenn wir Mörder in deutschen Gefängnissen haben, als frei auf Kabuls Straßen. Da gibt es auch Menschen, denen er was antun kann. Ist uns das egal?"

De Maizière sah diese Bemerkung als Bestätigung seines Vorwurfs, "dass sie gegen jede Form von Abschiebung sind." Provozierend fasste er zusammen, dass, wenn man das, "was Frau Wissler hier vorträgt und was in ihren Programmen steht bis zu Ende denkt", bedeute dieses, "es gibt ein Recht auf freie Wohnsitzwahl in der ganzen Welt? Und jeder, der sich dagegen wehrt, ist irgendwie inhuman?"