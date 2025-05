Migrationspolitik: Sachverständige fordern Gesetzes-Check

Migration: Zu schnell zu viele Gesetze

In den vergangenen Jahren wurden sehr viele Gesetze in schneller Folge geändert, etwa um ausländische Fachkräfte leichter in den deutschen Arbeitsmarkt zu bringen. Die neuen Vorschriften und Verordnungen überforderten aber häufig Ausländerbehörden und Betriebe, weil es ihnen an Praxistauglichkeit fehle.