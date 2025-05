Dann wäre in erster Instanz das deutsche Verwaltungsgericht der Region zuständig, in der jemand abgewiesen wurde. Gegen diese Entscheidung besteht die Möglichkeit einer Berufung an einem Verwaltungsgerichtshof oder einem Oberverwaltungsgericht. In letzter fachlicher Instanz wäre das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig zuständig. Abschließend könnte auch das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe damit befasst werden.