Bundeskanzler Friedrich Merz hat nach seiner Wahl Entschlossenheit bei der Lösung der Probleme in Deutschland zugesichert. "Wir sind eine Koalition aus der Mitte des politischen Spektrums unseres Landes und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir in der Lage sein werden, die Probleme unseres Landes aus eigener Kraft, aus diesem Haus heraus, auch aus diesem Haus heraus, lösen zu können", sagte der CDU-Politiker bei der Amtsübernahme im Kanzleramt.

"Was für ein Tag!", stellte Merz zudem mit Hinweis auf «Überraschungen» fest, darunter offenkundig seine erste im zweiten Wahlgang erfolgte Wahl. Dabei dankte er seinem Vorgänger Olaf Scholz ausdrücklich für dessen Arbeit in schwieriger Zeit. "Sie haben Deutschland in dieser Zeit auf Kurs gehalten", sagte er an Scholz gerichtet. "Sie haben am Ende die richtigen Entscheidungen getroffen und auch bei anderen größeren Herausforderungen, die sie schon zu Beginn ihrer Amtszeit, ganz am Anfang, zu bewältigen, zum Teil übernommen haben - wenn ich nur an die Corona-Krise denke - haben sie die richtigen Entscheidungen getroffen."