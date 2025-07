Asylanträge: Zahl sinkt offenbar deutlich

Die Zahl der Asylanträge in Deutschland ist in der ersten Jahreshälfte offenbar deutlich gesunken. Wie die "Welt am Sonntag" berichtet, wurden im ersten Halbjahr hierzulande insgesamt 65.495 Asylanträge gestellt - ein Rückgang um 43 Prozent gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Das Blatt beruft sich auf bisher unveröffentlichte Zahlen der Asylagentur der Europäischen Union (EUAA).