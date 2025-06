Er nimmt sich Zeit. Das heißt: Im Schnitt braucht er einen Tag für einen Fall. 180 Fälle stapeln sich bei ihm und in etwa ebenso viele auf den Schreibtischen der 30 anderen Verwaltungsrichter. Weit über 8.000 Asylklagen sind in Sachsen noch immer unbearbeitet.

Kanzler Merz und Innenminister Dobrindt halten weiter daran fest, Asylsuchende an der Grenze zurückzuweisen. Das sorgt für Diskussionen in der Politik und bei Migrationsforschern.

Zahl der Asylklagen steigt

Erstmals seit Jahren ist Deutschland nicht das Hauptzielland für Asylsuchende in Europa - Frankreich und Spanien führen die Statistik an. Doch während die Zahlen sinken, steigt die Zahl der Asylklagen vor deutschen Gerichten.

Asylverfahren beschleunigen

Kriegsflüchtlinge und immer mehr Asylbewerber treffen auf überlastete Behörden. Die Willkommenskultur in Deutschland ist erschöpft - die Integration am Limit.

Genauigkeit ist wichtiger als Schnelligkeit

Verwaltungsrichter Bendner erinnert sich an einen Fall: Die Geschichte eines Asylbewerbers aus dem Sudan hörte sich so abenteuerlich an, dass sie erfunden sein musste. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hatte den Asylantrag abgelehnt, glaubte ihm die Fluchtgeschichte nicht. Dagegen klagte der Mann.

Bendner erzählt das, weil er Verständnis wecken will dafür, dass der Asylklagestau nicht durch Schnelligkeit in den Verfahren abgebaut werden kann. Und es droht ein dramatischer Personalbedarf in der Zukunft: In den nächsten fünf Jahren geht etwa die Hälfte der Richter in Pension.