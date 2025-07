Angst vor Weltkrieg? Historiker Neitzel zur Debatte bei "Lanz"

Laut ZDF-Politbarometer aus dem März sorgten sich 72 Prozent der Befragten vor einer Ausweitung des Ukraine-Kriegs auf andere Länder in Europa. Dem ARD-DeutschlandTrend vom Mai 2025 zufolge machten sich 64 Prozent der Befragten große oder sehr große Sorgen - viele fürchten sogar einen Dritten Weltkrieg oder einen Atomkrieg. Die Kriegsangst ist zurück in der Mitte der Gesellschaft.

Angst vor einem Weltkrieg: Eine "German Angst"?

In Polen ist die Sorge vor einer Abkehr der USA von Europa sehr groß. Das osteuropäische Land an der Ostflanke der Nato hat deshalb zuletzt deutlich aufgerüstet.

"Die Diskussionen laufen in anderen Ländern ganz anders. Wenn ich in Frankreich bin, wenn ich in Großbritannien bin, erlebe ich das anders." Also typisch "German Angst"?