Kriegsdienstverweigerung: Muss man bei Krieg doch zur Bundeswehr?

Wer den Kriegsdienst aus Gewissensgründen verweigern möchte, muss den Antrag dafür bei einem der bundesweit 15 Karrierecenter der Bundeswehr stellen, die für zivile und militärische Laufbahnen beim Militär zuständig sind. Wenn noch keine "Musterung" stattgefunden hat, wird der Antragsteller zunächst zu einem Gesundheitscheck eingeladen, um die Eignung für einen Wehrdienst zu prüfen. Falls die Person nicht geeignet ist, erübrigt sich der Antrag zur Kriegsdienstverweigerung.



Das Karrierecenter leitet die Unterlagen an das zuständige Bundesamt (BAFaA) in Köln weiter. Eine Bearbeitung dauerte zuletzt zwei Monate bis zu einem halben Jahr, so Sabine Müller-Langsdorf vom Zentrum Ökumene in Frankfurt, das Verweigerer berät. Ein Antrag besteht aus einem Anschreiben, das sich auf Art. 4 Abs. 3 GG berufen muss, einem Lebenslauf und einer ausführlichen, persönlichen Begründung, warum der Dienst an der Waffe aus Gewissensgründen nicht beziehungsweise nicht mehr möglich ist. Frauen können sich auf das Verweigerungsrecht nur berufen, falls sie aktuell oder in der Vergangenheit Soldatin sind oder waren.



Eine Kriegsdienstverweigerung kann durch den Bürger nachträglich widerrufen werden, sollte man sich doch zum Dienst an der Waffe bereiterklären. Ein solcher Widerruf ist ebenfalls an das BAFaA zu richten.