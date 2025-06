ZDF-Politbarometer: Zwei Drittel für Nato-Fünf-Prozent-Ziel

Auf dem Bundesparteitag der SPD am Wochenende sollen Lars Klingbeil und Bärbel Bas als Parteivorsitzende (wieder-)gewählt werden. Dies stößt in der Bevölkerung auf ein geteiltes Echo: 41 Prozent glauben, dass Klingbeil und Bas die SPD erfolgreich in die Zukunft führen werden, 40 Prozent bezweifeln das. In den Reihen der SPD-Anhänger/innen ist hingegen eine klare Mehrheit von 73 Prozent optimistisch, 14 Prozent sind skeptisch.