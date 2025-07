Die Idee einen Wall aus Drohnen an der Nato-Ostflanke zu errichten, stammt von der Münchner Rüstungsfirma Helsing, die KI-gesteuerte, kostengünstige und massenproduzierbare Kampfdrohnen entwickelt, herstellt und in der Ukraine einsetzt. Die Erfahrungen im Krieg dort hätten gezeigt, dass man auf asymmetrische Technologien setzen müsse und auf Masse, so Gundbert Scherf, Helsing Mitbegründer und Co-Vorstandsvorsitzender.