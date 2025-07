Deutschland: Wie steht es um die Gesamtverteidigung?

Mahnende Worte von Generalinspekteur Carsten Breuer im Hörsaal der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg : Der "Auerstedt-Moment" dürfe sich nicht wiederholen. Er erinnert an die vernichtende Niederlage Preußens 1806 gegen Napoleons Truppen - ein Moment, der tiefgreifende Reformen in Militär, Verwaltung und Bildung auslöste.