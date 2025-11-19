  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Deutschland

Bundeswehr in Berliner U-Bahn: Wachbataillon übt Ernstfall

Einwöchige Übung "Bollwerk Bärlin":Bundeswehr in Berliner U-Bahn: Wachbataillon übt Ernstfall

|

Bundeswehrsoldaten in der Berliner U-Bahn: Männer und Frauen des Wachbataillons haben im Rahmen der Übung "Bollwerk Bärlin" für den Spannungs- und Verteidigungsfall trainiert.

Das Wachbataillon der Bundeswehr probt in Berlin

Das Wachbataillon hat in Berlin den Ernstfall für den Schutz der Regierung geprobt. In der Nacht wurden in der U-Bahn-Station Jungfernheide urbaner Kampf und Evakuierungen trainiert.

19.11.2025 | 0:29 min

Feuergefecht im Untergrund: Mit einer Kompaniegefechtsübung in einer Berliner U-Bahn-Station hat das Wachbataillon der Bundeswehr für den Schutz der Bundesregierung trainiert. Die Soldaten lieferten sich dabei dem Übungsszenario folgend einen längeren Kampf mit bewaffneten, irregulären Kräften und brachten Verletzte in Sicherheit.

Der Kommandeur des Wachbataillons, Oberstleutnant Maik Teichgräber, betonte die gewachsene Bedeutung von Übungen für einen Ernstfall in Berlin. "Wir müssen letztlich vom scharfen Ende denken. Es geht darum, einsatzbereit zu sein für das, was im schlimmsten Fall passieren könnte", sagte er am Rande des Trainings in der U-Bahn-Station Jungfernheide in der Nacht zum Mittwoch.

Wachbataillon übt in Berlin: "Auftrag, einsatzbereit zu werden"

Dass Saboteure versuchen, den Verkehr zu unterbrechen, wird auch angesichts zunehmender Bedrohungslagen wahrscheinlicher, so Teichgräber. Nur einige Stunden zuvor hatte Verteidigungsminister Boris Pistorius auf der Berliner Sicherheitskonferenz vor hybriden Angriffen und Sabotageversuchen seitens Russland gewarnt. Auch deshalb, so Teichgräber, gewinne die Übung an Bedeutung.

Wir haben wie die gesamten Streitkräfte den Auftrag, einsatzbereit zu werden. Unser Minister hat es kriegsfähig genannt.

Oberstleutnant Maik Teichgräber, Kommandeur des Wachbataillons

Mehrere Kampfschwimmer der Bundeswehr, die dem Kommando Spezialkräfte der Marine (KSM) angehören, bei einer Einsatz-Übung in der Ostsee, im Hintergrund ein Bundeswehr-Hubschrauber

Auch die Kampfschwimmer der Bundeswehr durchlaufen ein extrem forderndes Training, um jederzeit einsatzbereit und für den Ernstfall gerüstet zu sein.

19.08.2025 | 17:59 min

Wachbataillon: Einwöchige Übung "Bollwerk Bärlin"

Männer und Frauen aus dem etwa 1.000 Soldaten zählenden Wachbataillon erscheinen sonst beim Empfang von Staatsgästen, dem Großen Zapfenstreich oder durch das Ehrengeleit öffentlich.

Bei der einwöchigen Übung "Bollwerk Bärlin" geht es um das Freikämpfen von Verkehrswegen, die Evakuierung eigener Kräfte, das Festsetzen von Saboteuren und den Kampf bei eingeschränkter Sicht. Die erste Übung dieser Art fand im vergangenen Jahr statt.

"Wir üben in Berlin, weil Berlin unser Einsatzraum ist. Für das Wachbataillon beim Bundesministerium der Verteidigung ist festgelegt, dass wir im Spannungs- und Verteidigungsfall die Einrichtung der Bundesregierung schützen", sagte Teichgräber.

Bundeswehrübung Bollwerk Bärlin
Bundeswehrübung Bollwerk Bärlin
Bundeswehrübung Bollwerk Bärlin
Bundeswehrübung Bollwerk Bärlin
Bundeswehrübung Bollwerk Bärlin

Das Wachbataillon übt urbane Kampfszenarien

In der Berliner U-Bahn-Station "Jungfernheide" lieferten sich die Soldaten einen langen Übungskampf für den Ernstfall.

Quelle: dpa

Icon von whatsapp
Quelle: dpa

Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.

Quelle: dpa
Themen
BerlinBundeswehr

Mehr zu Sicherheit und Verteidigung

  1. Bundeswehr-Soldat mit Drohnenabwehrwaffe vom Typ HP 47+
    FAQ

    Kabinett billigt Dobrindt-Plan:So will die Bundesregierung künftig Drohnen bekämpfen

    mit Video
  2. Soldaten der Bundeswehr stehen auf dem Appellplatz.
    Interview

    CDU-Politiker Röwekamp:"Verteidigungsfähigkeit muss an erster Stelle stehen"

    mit Video
  3. Das Bundeskanzleramt am 28.02.2018 in Berlin
    FAQ

    Merz will schneller aus Krisen:Neuer Sicherheitsrat: Was geplant ist

    von Wulf Schmiese
    mit Video
  4. Mehrere Kampfschwimmer der Bundeswehr, die dem Kommando Spezialkräfte der Marine (KSM) angehören, im Einsatz-Boot sitzend, bei einer Übung in der Ostsee
    Exklusiv

    Kriegsgefahr an Nato-Ostflanke:Deutsche Kampfschwimmer im Ostsee-Einsatz

    von Anna Feist
    mit Video