"Freiwilligkeit alleine reicht nicht":Wehrdienst: Schwedische Ministerin widerspricht Pistorius
von Dominik Rzepka
Beim Wehrdienst setzt Boris Pistorius auf Freiwilligkeit, verweist auf nordische Länder. Schwedens Gleichstellungsministerin widerspricht. Freiwilligkeit alleine reiche nicht aus.
Die schwedische Gleichstellungsministerin, Nina Larsson (Liberale), hat einer Aussage von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) zum Wehrdienst widersprochen.
Pistorius hatte vergangene Woche ZDFheute gesagt:
Larsson sagt ZDFheute, zwar sei Freiwilligkeit in Schweden eine wichtige Komponente.
Schweden als Beispiel für Deutschland?
Schweden hatte im Jahr 2017 die Wehrpflicht wieder eingeführt. Dabei kommen auch verpflichtende Elemente zum Tragen. "Jetzt, wo der Bedarf steigt und mehr Menschen den Militärdienst leisten müssen, reichen die Freiwilligen nicht aus", so Larsson.
ZDFheute Infografik
Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Auf die Frage, ob das auch für Deutschland gelten sollte, sagt Larsson, sie könne nicht für Deutschland antworten. Aber: "Wir können als Beispiel dienen, wie man von der Freiwilligkeit hin zur Wehrpflicht gekommen ist." Ihre Einstellung sei, dass man das Gesetz zur Wehrpflicht als Grundlage brauche.
Schwedens Armee auf Frauen angewiesen
Larsson, die selbst Veteranin ist und unter anderem im Kosovo im Einsatz war, verweist außerdem auf die Bedeutung von Frauen in den schwedischen Streitkräften. Sie machten knapp 20 Prozent der Wehrpflichtigen aus.
Ohne Frauen würde Schweden den Bedarf an Wehrpflichtigen nicht decken können, so Larsson. "Wenn die schwedischen Streitkräfte Menschen auswählen, dann ist es sehr wichtig, dass sie das aus der gesamten Bevölkerung tun können. Nicht nur aus der Hälfte."
Uppsala: 40 Prozent Frauen
Viele Frauen, die zum Militär gingen, würden sich für eine gewisse Zeit verpflichten. "Das deutet darauf hin, dass sie sich wohlfühlen. Und das Gefühl haben, einen Beitrag leisten zu können."
Sie habe kürzlich eine Einheit in Uppsala besucht, nördlich von Stockholm. "Da sind über 40 Prozent der Wehrpflichtigen Frauen", so Larsson. In Schweden sei die Auswahl der Wehrpflichtigen komplett geschlechtsneutral.
"Wenn man Menschen auswählt, macht man das nach physischen und psychischen Kriterien. Und die müssen natürlich alle erfüllen, ganz gleich, welches Geschlecht sie haben."
Mehr zum Wehrdienst
Nachrichten | heute journal update:Neuer Wehrdienst: Union und SPD einigvon Franziska Feske2:11 min
Nachrichten | heute in Europa:Schwedens Wehrpflicht-Modellvon Henner Hebestreit2:10 min
Feierliches Gelöbnis in Berlin:Bundeswehr-Rekrut: "Der Staat will viel von einem"Renée Severin, Berlinmit Video
Mehr Soldaten für die Truppe:Wehrbeauftragter fordert eine Bedarfswehrpflichtmit Video