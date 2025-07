Experte zu Bundeswehr-Plänen: Wehrdienst-Debatte muss sich ändern

Um die Bundeswehr attraktiver zu machen, müsse sie in der Bevölkerung präsent sein, so Sicherheitsexperte Wiegold. Zudem müsse mehr Geld für die Truppe ausgegeben werden.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) will den Wehrdienst reformieren. Sein Gesetzentwurf sieht laut einem Medienbericht auch eine verpflichtende Einziehung vor. Falls nicht genügend Freiwillige den Wehrdienst ableisteten, solle die Bundesregierung "mit Zustimmung des Deutschen Bundestages die verpflichtende Heranziehung von Wehrpflichtigen" veranlassen können, zitierte der "Spiegel" am Montag aus dem Entwurf.

Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine rückt die Wehrpflicht-Debatte in Deutschland immer mehr in den Fokus. Die Pläne des Verteidigungsministers seien "die richtigen Schritte in eine Richtung, die offensichtlich dringend nötig ist", sagt Militär- und SicherheitsexperteThomas Wiegold. Die Debatte müsse sich aber ändern.

... über die Pläne des Verteidigungsministers

Der Wehrdienst müsse über Jahre aufgebaut werden, betont Wiegold. "Dafür möchte der Minister vor allem in dem Gesetz die ersten Schritte tun." Nach Pistorius' Plänen sollen künftige Wehrdienstleistende Zeitsoldaten-Sold bekommen. "Das ist der Unterschied zur alten Wehrpflicht. Da wurden nämlich die Wehrpflichtigen sehr mager abgespeist", so der Sicherheitsexperte.

... zur Wahrnehmung der Truppe in der Gesellschaft

Um die Bundeswehr attraktiver zu machen, müsse sie in der Bevölkerung präsent sein, erklärt Wiegold. "In vielen deutschen Städten sieht man gar keine Soldaten." Das sei auch ein Unterschied zu Zeiten der Wehrpflicht, als man Soldaten etwa am Wochenende auf der Heimfahrt sah. Darüber hinaus sei die Empfindung der Bedrohung in Deutschland anders als etwa im Baltikum oder Polen, meint der Sicherheitsexperte. "Die fühlen sich von Russland direkt bedroht."

... über notwendige Reformen bei der Bundeswehr

Vor allem im Personalbereich seien Reformen nötig, betont der Experte. So seien ausgeschiedene Soldatinnen und Soldaten in der Vergangenheit nicht gefragt worden, ob sie etwa als Reservist Teil der Truppe bleiben möchten.

All diese Dinge sind nicht passiert. Das ist ein Versäumnis, was sich jetzt bitter rächt.

Denn die Bundeswehr wolle nicht nur aktiv größer werden, "sie will auch eine Reserve aufbauen, sie will über die nächsten Jahre mindestens hunderttausend Soldaten und Soldatinnen als Reservisten haben".

Auch die Reservistin Kerry Hoppe mahnt im Interview mit ZDFheute live eine Reform der Personalstruktur an. "Wir haben einen großen, großen Wasserkopf an Soldatinnen und Soldaten, die eben nicht an der unmittelbaren Auftragserfüllung eingesetzt sind, sondern in Behörden, in Stäben sitzen", sagt das FDP-Mitglied.