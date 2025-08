Geiseln in Gaza: UN-Sicherheitsrat berät am Dienstag

In Israel sind Tausende Menschen auf die Straße gegangen, die die Befreiung der Geiseln und ein Ende des Krieges fordern.

Der Sicherheitsrat werde am Dienstag zu einer Dringlichkeitssitzung "über die schlimme Lage der Geiseln in Gaza zusammenkommen", erklärte der israelische Botschafter bei den Vereinten Nationen , Danny Danon.

Netanjahu: Rotes Kreuz soll israelischen Geiseln helfen

Ausgehungert und entkräftet: Die von der Hamas veröffentlichen Videos von israelischen Geiseln schockieren ganz Israel. In Tel Aviv demonstrieren Tausende für ihre Freilassung.

Hamas: Hilfe für Geiseln nur gegen Hilfe für Palästinenser

Die Al-Kassam-Brigaden, der bewaffnete Arm der Hamas, teilte mit, Anfragen des Roten Kreuzes zur Lieferung von Nahrungsmitteln und Medikamenten an die "feindlichen Gefangenen" nur unter bestimmten Bedingungen positiv zu beantworten: Es müssten dauerhafte humanitäre Korridore eingerichtet werden, damit Nahrungsmittel und Medikamente "an unser ganzes Volk in allen Gebieten des Gazastreifens" geliefert werden können.