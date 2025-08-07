  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Deutschland

Brosius-Gersdorf verzichtet auf Kandidatur für Verfassungsgericht

Wahl zur Verfassungsrichterin:Brosius-Gersdorf verzichtet auf Kandidatur

|

Die von der SPD nominierte Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht, Frauke Brosius-Gersdorf, steht für das Amt nicht mehr zur Verfügung. Die SPD bedauerte den Schritt.

Frauke Brosius-Gersdorf
Wie die SPD-Kandidatin für das Verfassungsgericht auf die geplatzte Richterwahl und die Berichterstattung über sie und ihre Standpunkte blickt.15.07.2025 | 84:20 min
Eine entsprechende Erklärung veröffentlichte die Bonner Kanzlei, die sie vertritt. Brosius-Gersdorf begründete den Schritt mit Widerstand in den Reihen der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag.

Mir wurde aus der CDU/CSU-Fraktion – öffentlich und nicht-öffentlich – in den letzten Wochen und Tagen sehr deutlich signalisiert, dass meine Wahl ausgeschlossen ist.

Frauke Brosius-Gersdorf

Zudem, so Brosius-Gersdorf weiter, drohe ein "Aufschnüren des 'Gesamtpakets' für die Richterwahl, was die beiden anderen Kandidaten für das Bundesverfassungsgericht gefährdet, die ich schützen möchte". Auch müsse verhindert werden, dass sich "der Koalitionsstreit wegen der Richterwahl zuspitzt und eine Entwicklung in Gang gesetzt wird, deren Auswirkungen auf die Demokratie nicht absehbar sind".
"Die SPD-Bundestagsfraktion", so die Juristin weiter, "hat bis zuletzt an mir festgehalten. Sie stand uneingeschränkt vor und hinter mir. Für sie ist es eine Prinzipienfrage, dem Druck unsachlicher und diffamierender Kampagnen nicht nachzugeben. Großen Zuspruch und Rückendeckung habe ich auch von der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen sowie von der Bundestagsfraktion Die Linke erhalten".

SPD-Fraktionschef drückt Bedauern aus

Die SPD-Fraktion im Bundestag drückte ihr Bedauern aus: "Die Entscheidung, ihre Kandidatur für das Bundesverfassungsgericht zurückzuziehen, bedauere ich zutiefst", schreibt deren Vorsitzender Matthias Miersch.
Bundesverfassungsrichter.
Die Wahl dreier Richter für Deutschlands höchstes Gericht ist im Bundestag vorerst gescheitert, nach tagelangem Streit um SPD-Kandidatin Brosius-Gersdorf. ZDFheute live analysiert.11.07.2025 | 35:06 min
"Sie ist", so der Politiker weiter, "eine herausragende Juristin mit exzellenter fachlicher Qualifikation, großer persönlicher Integrität und einer klaren demokratischen Haltung. Die Angriffe, denen sie in den vergangenen Wochen ausgesetzt war, hatten mit einer sachlichen Auseinandersetzung nichts mehr zu tun. Sie wurde Ziel einer beispiellosen Kampagne. Das hinterlässt Spuren".
Frauke Brosius-Gersdorf bei «Markus Lanz»
Wer schürte wann warum Stimmung gegen die Kandidatin der SPD für das Richteramt am Bundesverfassungsgericht? Ließen sich Unions-Mitglieder von rechter Stimmungsmache beeinflussen?20.07.2025 | 3:11 min
Quelle: dpa
Thema
Bundesverfassungsgericht

Mehr zum Thema