Umbau der Industrie: Doch kein "grüner" Stahl von ArcelorMittal

Glühender Flachstahl wird zu einem Coil im Warmwalzwerk von ArcelorMittal in Eisenhüttenstadt gerollt.

Es ist ein herber Rückschlag für den Umbau der Stahlindustrie: ArcelorMittal Europe, einer der größten Stahlhersteller Deutschlands, will seine Werke in Bremen und Eisenhüttenstadt nicht wie geplant auf eine klimaneutrale Produktion umstellen.

Rahmenbedingungen schrecken ab

Der Konzern begründet seine Entscheidung mit schlechten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Preis und Verfügbarkeit von grünem Wasserstoff seien ein Risiko, teilte das Unternehmen mit. Der Konzern nimmt deshalb staatliche Fördergelder in Höhe von 1,3 Milliarden Euro nicht in Anspruch.

Die europäische Stahlindustrie stehe unter einem noch nie dagewesenem Druck, so Geert Van Poelvoorde, CEO von ArcelorMittal Europe. Auch "ohne die zusätzlichen Kosten, die für die Dekarbonisierung erforderlich sind".

Schlüsselrolle bei Klimazielen

Die Stahlindustrie ist einer der größten CO2-Emittenten in Deutschland. Sie spielt deswegen eine Schlüsselrolle, damit in Deutschland Klimaziele erreicht werden. Der frühere Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte den Umbau der Stahlindustrie mit milliardenschweren Fördergeldern vorangetrieben.

Das Unternehmen hatte wiederholt erklärt, Voraussetzung für den Umbau der Stahlerzeugung seien wettbewerbsfähige Strompreise und ausreichend Wasserstoff. Wasserstoff ist aus Sicht der Energiebranche aber derzeit noch nicht ausreichend vorhanden und viel zu teuer. Zudem klagen Unternehmen in Deutschland seit langem über im internationalen Vergleich hohe Strompreise.

Andere Hersteller machen den Umstieg

Drei vergleichbare Vorhaben der Hersteller Salzgitter Flachstahl, Thyssenkrupp Steel Europe und SHS (Stahl-Holding-Saar) hätten Förderbescheide über zusammen rund 5,6 Milliarden Euro erhalten. An den Standorten der drei Unternehmen laufe die Umsetzung der Projekte bereits.

28.04.2023