Energiepolitik ohne Ideologie benötigt | Terra-X-Kolumne

Dabei sind die Trends in der gesamten Stromerzeugung sehr unterschiedlich. Während der Strombedarf in Deutschland , Europa und den USA stagniert, wächst er in China gewaltig - in den letzten 25 Jahren ist er dort um das Zehnfache gestiegen. Dieses starke Wachstum bedeutet, dass auch Kohle und Kernenergie in China zulegen - nur eben längst nicht so stark wie Photovoltaik und Wind.