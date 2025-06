"Grüner Stahl": Platzt der Traum von der Klimaneutralität?

In den Elbe-Stahlwerken Feralpi im sächsischen Riesa wird "grüner Stahl" produziert.

Doch die anfängliche Euphorie ist verflogen - und die Zweifel werden immer größer: Die jüngste Entscheidung des Stahlkonzerns ArcelorMittal, sein "grünes" Stahlprojekt - trotz staatlicher Fördergelder von rund 1,3 Milliarden Euro - auf Eis zu legen, ist in diesem Kontext mehr als eine unternehmerische Einzelentscheidung.

ArcelorMittal zieht sich aus der geplanten grünen Stahlproduktion zurück – "weil man an der Wirtschaftlichkeit" zweifle, so Valerie Haller an der Börse: "Ein schlechtes Zeichen."

20.06.2025 | 1:23 min