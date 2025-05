Am Tag, nachdem die neuesten Pläne von Thyssenkrupp -Vorstand Miguel López in der Zeitung standen, steht Dirk Riedel vor Tor 1 des Duisburger Stahlwerks und redet sich in Rage. Vor mehr als 300 Tagen haben sie hier eine Mahnwache eingerichtet, als bekannt wurde, dass ein tschechischer Investor Teile des Stahlgeschäfts übernehmen will. Damals wie heute fühlte sich die Belegschaft schlecht informiert: