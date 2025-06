Stahlindustrie: Klingbeil will "grünen" Umbau forcieren

Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil setzt sich nach einem Rückschlag für den "grünen" Umbau der Stahlindustrie in Deutschland für den Erhalt der Arbeitsplätze ein. Beim Landesparteitag der SPD Brandenburg in Cottbus sagte der Finanzminister:

Wir kämpfen um jeden Industriearbeitsplatz in Deutschland. Lasst uns jetzt Lösungen finden.

ArcelorMittal zieht sich aus der geplanten grünen Stahlproduktion zurück – "weil man an der Wirtschaftlichkeit" zweifle, so Valerie Haller an der Börse: "Ein schlechtes Zeichen."

