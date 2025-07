Erdöl hatte im Jahr 2023 am sogenannten Primärenergieverbrauch (PEV) einen Anteil von 35,6 Prozent laut des BGR-Berichtes. Damit war Erdöl weiterhin der wichtigste Primärenergieträger hierzulande. Die wichtigsten Importländer für Deutschland waren dabei die USA , Norwegen, Libyen, Kasachstan und Großbritannien Erdölprodukte sind vor allem in Form von Kraftstoffen im Verkehrssektor essenziell, Mineralölprodukte kommen besonders in der chemischen Industrie zum Einsatz. Rohstoff-Experte Schmidt sagt, Deutschland würde noch viele Jahre Erdöl für den Transportsektor benötigen. "Es werden immer mehr Elektroautos auf den Markt kommen, aber das ist momentan noch ein vergleichsweise geringer Teil der gesamten in Deutschland zugelassenen Autos. Das wird eine ganze Weile dauern, bis all die Benziner und Dieselfahrzeuge an ihr Lebensende kommen."