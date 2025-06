In Krisenzeiten: Könnte sich Deutschland selbst versorgen?

Wie gut ein Land sich autark ernähren kann, zeigt der Selbstversorgungsgrad an. Er errechnet sich aus dem Verhältnis von Eigenerzeugung zu Verbrauch. Laut Bundesinformationszentrum Landwirtschaft liegt der Selbstversorgungsgrad für Lebensmittel in Deutschland bei etwa 82 Prozent. Würde man vom jetzigen Konsum ausgehen, gäbe es also im Krisenfall nicht wirklich genug Lebensmittel für alle. Außerdem schwankt der Selbstversorgungsgrad von Produkt zu Produkt sehr stark.