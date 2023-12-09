  3. Merkliste
  4. Suche
Ratgeber

Nachhaltiger Weihnachtsbaum: Echte Tanne mit gutem Gewissen?

Alternativen zur Nordmanntanne:Nachhaltige Weihnachtsbäume - geht das?

von Alice Schirasi und Elmar Mai

|

Ist es noch zeitgemäß, aus Tradition für wenige Tage im Jahr einen Weihnachtsbaum zu kaufen? Alternativen und nachhaltige Tipps zum Tannenbaum im Wohnzimmer.

Florian und Weiss und Anja Koenzen stehen an einem Weihnachtsbaum

Woran man einen frisch geschlagenen Weihnachtsbaum erkennt, wie man ihn lange frisch hält, ohne dass er nadelt, und wie man Baum-Alternativen selbst gestalten kann, zeigt Garten-Expertin Anja Koenzen.

11.12.2025 | 7:16 min

Alle Jahre wieder werden allein in Deutschland im Schnitt etwa 23 Millionen Weihnachtsbäume verkauft. Viele davon stammen aus Intensivanbau und werden unter prekären Bedingungen gezüchtet.

"Die beliebte Nordmanntanne hat ihre Heimat in Georgien und bildet dort dichte Wälder. Da sie sich nur aus Samen vermehren lässt, werden die Zapfen zur Samengewinnung unter brutalsten Bedingungen von den Bäumen geholt", kritisiert Pflanzenexperte Elmar Mai.

Der ökologische Waldschaden ist enorm.

Elmar Mai, Pflanzenexperte

Heute in Europa

Wer hat den ersten Weihnachtsbaum aufgestellt? Die Erfindung dieser Weihnachtstradition beanspruchen sowohl Lettland als auch Estland für sich.

21.12.2023 | 2:25 min

Viele Weihnachtsbäume haben weite Wege

Zwar stammt der Großteil der Weihnachtsbäume aus Deutschland, doch die Anbaugebiete konzentrieren sich auf einzelne Regionen, wie etwa auf das Sauerland. Demnach haben viele Bäume auch innerhalb Deutschlands weite Wege vor sich. "Wer also bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, sollte entweder komplett darauf verzichten oder über Alternativen nachdenken."

Künstlicher Weihnachtsbaum: Alternativen zum Klassiker

Eine diskutable Alternative zum lebenden Baum ist ein Imitat, das sich bei entsprechender Qualität von einem echten Baum kaum unterscheidet. "So ein Baum ist über viele Jahre verwendbar und lässt sich in aller Regel auch platzsparend aufbewahren", erklärt Elmar Mai. "Der höhere Preis amortisiert sich nach wenigen Einsätzen. Ein Zusatz-Vorteil: Er braucht auch keine Pflege."

Platz im Garten: Tannebäume

Millionen von Weihnachtsbäumen werden jedes Jahr in Deutschland verkauft. Reporterin Sabine Platz hat sich auf den Weg gemacht, ihren Traumbaum zu finden.

09.12.2025 | 3:05 min

Wer dennoch nicht auf eine echte Tanne verzichten möchte, sollte folgende Ratschläge überdenken:

  • Der Baum sollte frisch sein und aus der Region stammen.
  • Viele Förster nutzen Nadelbäume als Unterholz bei der Aufforstung, das nach einigen Jahren ohnehin entfernt werden muss. Hier ist die größte Nachhaltigkeit gegeben.
  • Bäume aus Kulturen sollten ein Biosiegel tragen, das den Artenschutz fördert, weil auf Spritzmittel aller Art verzichtet wird.
  • Als Alternative zur Nordmanntanne bieten sich auch Edeltannen an. Aber auch andere Tannen- und Fichtenarten haben eine bessere Ökobilanz als Nordmanntannen. Ideal auch hier: die Herkunft aus der näheren Region.

Platz im Garten: Bio-Weihnachtsbäume

Reporterin Sabine Platz hat sich das Bio-Weihnachtsbaum-Geschäft genauer angeschaut: Was macht die Weihnachtsbäume nachhaltig?

15.12.2023 | 3:10 min

Weihnachtsbaum im Topf als nachhaltige Alternative?

Wer keinen "toten" Baum für ein kurzzeitiges Event auf dem Gewissen haben möchte, kann auch einen schwach wachsenden Nadelbaum im Kübel kaufen.

Allerdings nicht einen mit Wurzeln vom Weihnachtsmarkt, denn die sind brutal gerodet und mit Wurzelresten in einen Topf gedrückt, sondern einen aus der Baumschule.

Elmar Mai, Pflanzenexperte

Das ist zwar teurer, aber auf mehrere Jahre gerechnet die mit Abstand preiswerteste Variante. Solche Bäume sollten aber nur kurzzeitig ins warme Zimmer geholt werden.

Weihnachtsbaum-Artenkunde

Der berühmte Weichnachtsbaum am Rockefeller Center in New York erleuchtet nach iner feierlichen Zeremonie.

In New York ist der berühmte Weihnachtsbaum vor dem Rockefeller Center feierlich erleuchtet worden. Tausende verfolgten die Show mit Stars wie Marc Anthony und Gwen Stefani.

04.12.2025 | 0:25 min

Tipps zum Kauf eines Weihnachtsbaums

Wer einen echten Baum kauft, sollte darauf achten, dass er weder eine wochenlange Lagerung noch lange Transportzeiten hinter sich hat. Pflanzenexperte Elmar Mai hat hierzu folgende Tipps:

  • Schütteltest: Den Baum kräftig schütteln. Ein frischer Baum verliert keine Nadeln.
  • Kratztest: Ein Stückchen Rinde abkratzen. Das Holz eines frischen Baums ist darunter noch feucht.
  • Streichtest: Von innen nach außen über die Nadeln streichen. Der frische Baum behält seine Nadeln.

Wie Weihnachtssterne lange schön bleiben

Pflanzen-Expertin Anja Koenzen gibt Tipps zur Pflege von Weihnachtssternen.

18.11.2025 | 8:10 min

Wie man das Nadeln verhindert

Um frühzeitiges Nadeln zu verhindern, sollte der Baum zu Hause sofort frisch am Stamm einige Zentimeter angeschnitten und direkt im Netz in einen Eimer mit Wasser gestellt werden. Die Rinde darf dabei nicht verletzt werden.

Ein Baum kann nur Wasser aufnehmen, wenn die Grenzschicht zwischen Holz und Rinde intakt bleibt.

Elmar Mai, Pflanzenexperte

Ein Baum kann bis zu einen Liter Wasser pro Tag verbrauchen. Insofern sollte das Wasser im Christbaumständer täglich nachgefüllt werden. Ein kühler Standort ist gegen zu frühes Nadeln förderlich - zumindest bis zum Aufstellen in der Wohnung.

"Slow Christmas" ohne Adventskranz
:Wie sich der Advent und seine Traditionen verändern

Vier Kerzen waren gestern: Warum der klassische Adventskranz verschwindet und viele bewusst auf "Slow Christmas" setzen. Über ein Ritual im Wandel und Besinnung heute.
von Michael Kniess
mit Video3:45
Adventskranz mit einer brennenden Kerze

Dieser Artikel wurde erstmals am 9. Dezember 2023 veröffentlicht und am 13. Dezember 2025 aktualisiert.

Über dieses Thema berichtete das ZDF in der Sendung "Volle Kanne" am 11.12.2025 ab 09:05 Uhr.
Thema
Garten & Balkon

Mehr zum Thema Weihnachten

  1. Blick in eine weihnachtlich beleuchtete Einkaufspassage

    Mentale Gesundheit in der Weihnachtszeit:Weihnachten ohne Stress: Entspannt in die Feiertage starten

    von Sarah Hufnagel
    mit Video8:55
  2. Zubereitung von Teig für festliche Plätzchen mit verschiedenen Ausstechern

    Gut und günstig backen:So können Sie teure Backzutaten ersetzen

    von Jenna Busanny
    mit Video5:51
  3. Ilka Brecht
    Update

    Update am Morgen:Teure Weihnacht – Die Schokoflation

    von Ilka Brecht
  4. Adventskranz mit einer brennenden Kerze

    "Slow Christmas" ohne Adventskranz:Wie sich der Advent und seine Traditionen verändern

    von Michael Kniess
    mit Video3:45

Mehr zum Thema Pflanzen und Garten

  1. Eine junge Frau pflanzt eine Mini-Monstera zu Hause um. Vor ihr steht ein Tisch mit vielen Blumentöpfen und Pflanzen.

    Grünpflanzen für die Winterzeit :Zimmerpflanzen für jeden Standort und Pflegetyp

    von Elmar Mai
    mit Video8:27
  2. In Vlies gehüllte Weinrebe

    Garten winterfest machen:Wie Pflanzen richtig auf den Winter vorbereitet werden

    von Elmar Mai
    mit Video8:02
  3. Wunderschön üppig blühende rosa Astern. Romantische Aufnahme mit Unschärfeeffekten.

    Blütenpracht im Herbst:Mit prächtigen Stauden die Gartensaison ausklingen lassen

    von Elmar Mai
    mit Video7:52
  4. Eine Person hält drei Blumenzwiebeln in der Hand.

    Blumenzwiebeln im Garten setzen:Jetzt pflanzen und den Frühling vorbereiten

    von Elmar Mai
    mit Video3:09