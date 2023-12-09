Alternativen zur Nordmanntanne:Nachhaltige Weihnachtsbäume - geht das?
von Alice Schirasi und Elmar Mai
Ist es noch zeitgemäß, aus Tradition für wenige Tage im Jahr einen Weihnachtsbaum zu kaufen? Alternativen und nachhaltige Tipps zum Tannenbaum im Wohnzimmer.
Alle Jahre wieder werden allein in Deutschland im Schnitt etwa 23 Millionen Weihnachtsbäume verkauft. Viele davon stammen aus Intensivanbau und werden unter prekären Bedingungen gezüchtet.
"Die beliebte Nordmanntanne hat ihre Heimat in Georgien und bildet dort dichte Wälder. Da sie sich nur aus Samen vermehren lässt, werden die Zapfen zur Samengewinnung unter brutalsten Bedingungen von den Bäumen geholt", kritisiert Pflanzenexperte Elmar Mai.
Viele Weihnachtsbäume haben weite Wege
Zwar stammt der Großteil der Weihnachtsbäume aus Deutschland, doch die Anbaugebiete konzentrieren sich auf einzelne Regionen, wie etwa auf das Sauerland. Demnach haben viele Bäume auch innerhalb Deutschlands weite Wege vor sich. "Wer also bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, sollte entweder komplett darauf verzichten oder über Alternativen nachdenken."
Künstlicher Weihnachtsbaum: Alternativen zum Klassiker
Eine diskutable Alternative zum lebenden Baum ist ein Imitat, das sich bei entsprechender Qualität von einem echten Baum kaum unterscheidet. "So ein Baum ist über viele Jahre verwendbar und lässt sich in aller Regel auch platzsparend aufbewahren", erklärt Elmar Mai. "Der höhere Preis amortisiert sich nach wenigen Einsätzen. Ein Zusatz-Vorteil: Er braucht auch keine Pflege."
Wer dennoch nicht auf eine echte Tanne verzichten möchte, sollte folgende Ratschläge überdenken:
- Der Baum sollte frisch sein und aus der Region stammen.
- Viele Förster nutzen Nadelbäume als Unterholz bei der Aufforstung, das nach einigen Jahren ohnehin entfernt werden muss. Hier ist die größte Nachhaltigkeit gegeben.
- Bäume aus Kulturen sollten ein Biosiegel tragen, das den Artenschutz fördert, weil auf Spritzmittel aller Art verzichtet wird.
- Als Alternative zur Nordmanntanne bieten sich auch Edeltannen an. Aber auch andere Tannen- und Fichtenarten haben eine bessere Ökobilanz als Nordmanntannen. Ideal auch hier: die Herkunft aus der näheren Region.
Weihnachtsbaum im Topf als nachhaltige Alternative?
Wer keinen "toten" Baum für ein kurzzeitiges Event auf dem Gewissen haben möchte, kann auch einen schwach wachsenden Nadelbaum im Kübel kaufen.
Das ist zwar teurer, aber auf mehrere Jahre gerechnet die mit Abstand preiswerteste Variante. Solche Bäume sollten aber nur kurzzeitig ins warme Zimmer geholt werden.
Weihnachtsbaum-Artenkunde
Tipps zum Kauf eines Weihnachtsbaums
Wer einen echten Baum kauft, sollte darauf achten, dass er weder eine wochenlange Lagerung noch lange Transportzeiten hinter sich hat. Pflanzenexperte Elmar Mai hat hierzu folgende Tipps:
- Schütteltest: Den Baum kräftig schütteln. Ein frischer Baum verliert keine Nadeln.
- Kratztest: Ein Stückchen Rinde abkratzen. Das Holz eines frischen Baums ist darunter noch feucht.
- Streichtest: Von innen nach außen über die Nadeln streichen. Der frische Baum behält seine Nadeln.
Wie man das Nadeln verhindert
Um frühzeitiges Nadeln zu verhindern, sollte der Baum zu Hause sofort frisch am Stamm einige Zentimeter angeschnitten und direkt im Netz in einen Eimer mit Wasser gestellt werden. Die Rinde darf dabei nicht verletzt werden.
Ein Baum kann bis zu einen Liter Wasser pro Tag verbrauchen. Insofern sollte das Wasser im Christbaumständer täglich nachgefüllt werden. Ein kühler Standort ist gegen zu frühes Nadeln förderlich - zumindest bis zum Aufstellen in der Wohnung.
Dieser Artikel wurde erstmals am 9. Dezember 2023 veröffentlicht und am 13. Dezember 2025 aktualisiert.
